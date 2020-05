Ponte di Pievetta, lavori consegnati a fine maggio. Termine: giugno 2021

Entro fine di maggio ci sarà la consegna dei lavori del ponte di Pievetta. La certezza sui tempi viene dal fatto che il 15 aprile la Provincia di Pavia e il Consorzio di Roma che si è aggiudicato il bando, hanno firmato il contratto. Da quel giorno la direzione lavori ha non più di 45 giorni di tempo per la cosiddetta consegna dei lavori. Da quel momento, calendario alla mano entro la fine di maggio, partirà il conto alla rovescia dei 365 giorni di tempo che sul contratto sono stati pattuiti per portare a compimento l’opera. Vuol dire che a giugno 2021 il ponte di Pievetta sarà di nuovo restituito alla sua piena fruibilità.

