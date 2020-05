Giornata mondiale degli infermieri, la presidente Genesi: “Festeggiateci rispettando le norme sanitarie”

“Il modo migliore per festeggiarci è osservare tutte le norme che ci sono state date, per cercare di limitare il contagio e uscire presto da questa emergenza”. E’ l’appello che Maria Genesi, presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Piacenza, lancia a tutti i piacentini in occasione dell’Anno mondiale e della Giornata internazionale dell’infermiere, che cade oggi, 12 maggio, in una data importante: il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, considerata a tutti gli effetti la fondatrice della professione infermieristica. Una ricorrenza che la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche vuole celebrare e onorare on line, contando sul web e sui social, per diffondere, nel corso della giornata, numerosi contenuti inediti dedicati alla professione. Il ricordo di Florence Nightingale viene affidato uno speciale in diretta web che, in pochi minuti, farà compiere agli spettatori un tour virtuale del mondo, con contributi esclusivi dedicati a infermieri e cittadini. E poi un inedito video animato sul rapporto che lega Florence all’Italia, all’interpretazione dei suoi più celebri aforismi; dalle testimonianze degli infermieri in prima linea nella lotta al CovidD-19, agli interventi istituzionali. Una lotta che la presidente Genesi paragona a quella che la Nightingale portò avanti nella guerra di Crimea, quando salvò numerosi soldati dalle infezioni: “Come lei allora, noi oggi siamo chiamati a salvare da questa epidemia”.

La ricorrenza cade proprio in un momento molto particolare per la professione, in mesi in cui gli infermieri sono stati chiamati a dare tutto per salvare vite umane e spesso a trasformarsi in angeli custodi per i tanti pazienti per i quali era impossibile avere il conforto diretto dei propri cari.

“In questi mesi gli infermieri hanno dato tutto – prosegue Genesi -, carichi di adrenalina per il lavoro che c’era da fare. Ora – prosegue – dobbiamo tutti fare in modo che l’epidemia si riduca perché potrebbero non essere più in grado di reggere un carico di lavoro simile. E quindi – conclude – il mio appello è questo: per festeggiarci, perché oggi è la nostra festa, osservate le disposizioni, mettete sempre la mascherina, rispettate le distanze, siate responsabili”.