Calano gli iscritti ai corsi di Infermieristica: “Professione non più attrattiva”

“L’infermiere? Ormai è difficile trovare qualcuno che voglia farlo. La nostra professione non è più attrattiva”. Parola di Maria Genesi, presidente dell’Ordine professioni infermieristiche di Piacenza (Opi). La conferma arriva principalmente dal numero delle iscrizioni ai corsi di laurea di Infermieristica: in Italia si registra un calo del 10 per cento, ma anche a Piacenza una diminuzione c’è stata. “Per la prima volta ci troviamo ad avere meno iscritti rispetto a quelli che sarebbero i posti disponibili fra Parma e Piacenza – spiega Genesi – parliamo di 324 iscrizioni contro 330 posti. È davvero la prima volta che accade: negli anni scorsi non che avessimo cifre da capogiro, ma gli iscritti superavano comunque di qualche unità i posti. Ora no”.

Il motivo è presto detto: “C’è poco riconoscimento professionale e anche lo stipendio è il più basso in tutta Europa, peggio di noi c’è solo la Grecia – spiega Genesi – abbiamo infermieri con lauree magistrali e master, ma non vengono riconosciuti e valorizzati. Insomma non c’è più attrattività nella nostra professione”.

“Anche a Piacenza ce ne stiamo rendendo conto – rincara la dose Genesi – perché seppure in forma minore anche qui si registra un calo di iscrizioni. E poi va considerato che dopo le iscrizioni ci sono i test di ingresso e non tutti li passano”.