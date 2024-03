A Piacenza 764 infermieri per 42 posti in regione, dieci nella nostra provincia

Sono arrivati da tutta Italia i 764 infermieri (su 1.434 iscritti) per il concorso indetto in forma congiunta tra le aziende sanitarie di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena e le aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma e Modena.

Capofila del concorso è l’azienda sanitaria di Piacenza per un totale di 42 posti complessivi in regione da assegnare a seguito della selezione: 10 nell’Ausl di Piacenza, 10 nell’Ausl di Reggio Emilia, 10 nell’Ausl di Parma, 10 nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, uno nell’Ausl di Modena e un altro nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. I padiglioni di Piacenza Expo si sono aperti addirittura mezz’ora prima dell’inizio dei due turni di convocazione per sveltire le operazioni. Per i candidati una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.