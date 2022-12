Gestione del rischio e sicurezza delle cure: “Migliorare la qualità”

“Buone pratiche nella prevenzione e gestione delle cadute e della contenzione per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure”. E’ il titolo dell’evento formativo organizzato all’Hotel Ovest dall’Ordine delle professioni infermieristiche, che ha visto intervenire la dottoressa Ilaria Blandizio e la dottoressa Erika Govoni della direzione generale cura della persona e welfare della Regione Emilia Romagna. Un approfondimento anche rispetto il tema della prevenzione delle lesioni da pressione da parte della dottoressa Patrizia Dorsi, wound care specialist dell’Ausl di Piacenza. L’evento è stato molto partecipato e i presenti sono intervenuti con quesiti sulla contenzione, sulla gestione delle cadute e sulle linee guida regionali.

All’interno del corso si è svolta l’assemblea programmatica per l’anno 2023. La presidente dell’Ordine, Maria Genesi, ha evidenziato in particolare “l’importanza della formazione come requisito indispensabile per l’esercizio della professione”. Il tesoriere Alessandro Baggio ha presentato il bilancio di previsione 2023 che è stato votato all’unanimità dai presenti. I lavori della giornata si sono chiusi con un richiamo al codice deontologico da parte della presidente commissione albo Giuliana Masera con particolare attenzione agli articoli relativi alla sicurezza e tutela degli assistiti, e in particolare all’articolo 4 del codice che sottolinea come la relazione sia tempo di cura.