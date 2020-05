Raccolta fondi per l’agente Pasquale Apicella, anche a Piacenza scatta l’iniziativa aperta a tutti

La delegazione di Piacenza del Moto Club Polizia di Stato ha indetto una raccolta fondi a favore della famiglia del collega Pasquale Apicella, agente scelto della Polizia di Stato recentemente caduto in servizio mentre cercava di sventare una rapina a Napoli.

Altre delegazioni del Moto Club Polizia di Stato, in tutto il territorio nazionale, si sono attivate spontaneamente dando luogo ad analoghe iniziative, tutte mosse dallo spirito di solidarietà e di vicinanza verso la famiglia del giovane collega.

All’iniziativa piacentina hanno già aderito numerosi poliziotti, oltre a cittadini e all’organizzazione sindacale dei poliziotti Sap. I fondi raccolti saranno devoluti direttamente alla vedova, signora Giuliana, seguendo le indicazioni dell’Ufficio del personale della Questura di Napoli, a garanzia dell’effettiva elargizione in maniera diretta.

La raccolta è aperta a tutti e proseguirà per tutto il mese di maggio. Il referente è il delegato Michele Mauro, raggiungibile per ogni informazione all’indirizzo email [email protected]

