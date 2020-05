Sbanda e si scontra frontalmente con un trattore: 75enne grave

Scontro, questa mattina 13 maggio, tra una fuoristrada e un trattore, sulla strada che da Trevozzo porta a Nibbiano. Per cause da accertare, probabilmente un malore, il conducente della Suzuki ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato, frontalmente, contro il trattore. Si tratta di un 75enne di Borgonovo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pianello, la Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni, la polizia stradale, la polizia municipale dell’Alta Val Tidone, i carabinieri forestali, il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è in condizioni serie ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Illeso il conducente del mezzo agricolo.

