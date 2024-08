Bestiame e vecchi macchinari in mostra a Nibbiano: vince la tradizione alla Fiera d’agosto

A Nibbiano è il giorno della Fiera d’agosto. Il borgo di Alta Val Tidone ospita decine di ambulanti che animano le vie del paese tra oggetti di artigianato, prodotti tipici e mercanzia di ogni genere. In paese ci sono anche luna park per bambini, stand gastronomici.

In mattinata taglio del nastro con inaugurazione dell’esposizione del bestiame.

In mostra splendidi cavalli, vacche da latte, vitelli, ovini e caprini, ma anche trattori di una volta e una vecchia trebbiatrice Marinoni del 1962.

In serata musica e danze dell’orchestra Matteo Tarantino (in piazza Combattenti) e gran finale con i fuochi d’artificio a illuminare la notte in vallata.