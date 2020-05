Piromane senza scrupoli, clochard sfugge alle fiamme grazie a un automobilista

Ennesimo episodio che pare in tutto e per tutto legato alle “imprese” del piromane che da mesi sta creando il caos in diverse zone della città. Nella notte infatti, un senzatetto che staziona sotto alla volta del ponte di Bastione Borghetto ha rischiato di rimanere ustionato dopo che la sua tenda è stata data alle fiamme.

Un gesto criminale che non ha fortunatamente avuto conseguenze per il clochard che è riuscito a scappare anche grazie all’intervento di un automobilista di passaggio, Matteo Pinoia, che ha lanciato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soffocato le fiamme e hanno effettuato gli accertamenti del caso coadiuvando gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini. Non si è trattato del solo episodio registratosi nella notte visto che anche in via Primogenita, nell’area ex Berzolla un rogo è stato spento grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno limitato al massimo i danni.