La lista degli immobili di valore: Bastione Borghetto, grattacielo e Autogrill

Dentro c’è la Chiesa della Santissima Trinità, che, pur nel rispetto dell’illustre architetto Mario Bacciocchi, la voce del popolo ha battezzato “il radiatore più grande d’Italia”. Eppure, il ministero dei Beni culturali mette l’imponente edificio di via Manfredi in una lista di immobili di valore da tutelare.

È il Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi: in Italia sono cinquemila, a Piacenza e provincia 24 tra edifici, scuole, quartieri e fabbriche, schedati dalla Direzione generale della creatività contemporanea del ministero per “accrescere la consapevolezza del loro interesse e favorirne la salvaguardia” (testuale).

Criteri per la selezione, tra gli altri, che siano stati pubblicati su riviste, che siano state progettate da una figura di rilievo, che sperimentino soluzioni innovative.

Un elenco che farà discutere. Dall’Autogrill di Fiorenzuola al Grattacielo dei Mille, ma anche il cementificio Unicem di Vernasca come il Peep di via Colombo. E anche il contestatissimo Bastione Borghetto, costato 2,5 milioni di euro di fondi pubblici, oggi abbandonato e che il ministero chiede di salvaguardare. Ma il sindaco Katia Tarasconi fa sapere che i soldi non ci sono.

L’ARTICOLO DI PAOLA BRIANTI SU LIBERTÀ