Violento scontro a Ottavello, guidatore incastrato nell’abitacolo: è in condizioni molto gravi

Un grave incidente tra un furgone e un’auto si è verificato attorno alle 16.30 sulla strada che dalla Statale 45 porta a Ottavello. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati violentemente. Il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo, con profonde ferite al capo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori, è stato portato all’ospedale di Parma con l’eliambulanza.

Incolume il guidatore della vettura, che è stata colpita su un fianco e ha terminato la propria corsa in una siepe a lato della carreggiata.

Sul posto carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118, che hanno allertato l’elisoccorso del 118.