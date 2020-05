Pasquali: “Vedo assembramenti nei bar. Sono preoccupatissimo”

“Sono preoccupatissimo”: il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali si è rivolto così ai sindaci piacentini riuniti in videoconferenza per la Conferenza sociosanitaria dedicata alla riorganizzazione degli ospedali per la fase 2 dell’emergenza Covid. Pasquali ha richiesto la presenza di un medico al pronto soccorso dell’ospedale di Bobbio ma poi ha focalizzato l’attenzione sulle riaperture e in particolare sulla movida manifestando grande preoccupazione soprattutto in vista del sabato sera. “Su quello che sta succedendo in giro penso che la popolazione debba farsi un esame di coscienza. Ci sono assembramenti nei bar. Bisogna rilanciare un messaggio soprattutto ai giovani. Io sono preoccupatissimo, ho già parlato con le forze dell’ordine. La ripartenza del virus sarebbe un colpo mortale alle nostre comunità e alla nostra economia”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà