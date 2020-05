Giardini Margherita, torna il prato all’inglese: “Ma la riapertura sarà più avanti”

Completato lo “sfoltimento” dei giardini Margherita. Per ora però non c’è aria di riapertura. “Si tratta solo di un intervento di manutenzione ordinaria – sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi –. La fruizione dell’area verde del quartiere Roma verrà riconsentita appena possibile, nel pieno rispetto delle norme anti-Coronavirus”. Ad oggi gli unici parchi pubblici aperti restano il Daturi, la Galleana e il Montecucco, quelli che per ampiezza favoriscono l’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei cittadini.

