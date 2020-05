Motorizzazione, dal primo giugno ripartono le attività di revisione

La motorizzazione civile di Piacenza rende noto che a partire dal primo giugno riprenderà la normale attività di revisione periodica dei veicoli. Pertanto i mezzi già prenotati dovranno presentarsi, rispettando la data riportata sul cedolino d’appuntamento, nella sede territoriale in via Maestri del Lavoro, dalle ore 8.30 alle 11.30. Si sottolinea che, onde evitare pericolosi assembramenti, i conducenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che prevedono l’ingresso alla linea preposta per un numero massimo di tre automobili contemporaneamente. Le persone devono rimanere a bordo, munite dei dispositivi di protezione individuale (come mascherina e guanti).

Per eventuali chiarimenti in più è possibile consultare il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it oppure contattare uno studio di consulenza automobilistica, o ancora mandare una email al seguente indirizzo: [email protected]