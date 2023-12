“Motorizzazione in difficoltà, a breve solo 14 dipendenti”. In arrivo nuove assunzioni

La carenza di organico incide sui servizi quotidiani: l’apertura degli sportelli ridotta a due giorni nell’ultimo anno, il primo posto disponibile fino ad aprile per la revisione dei mezzi pesanti nel piazzale di via Caorsana e l’attesa di 2-3 mesi per l’esame pratico di guida. La motorizzazione di Piacenza affronta le criticità della mancanza di dipendenti: oggi sono 20, ma nel prossimo semestre scenderanno a 14 con il pensionamento di sei operatori, tra cui il responsabile di sede Pietro Mazzari. C’è però una speranza: il nuovo concorso indetto a livello nazionale, oltre 300 assunzioni nel 2023 in tutta Italia, con la scadenza del bando prevista il 10 gennaio. “Si tratta finalmente di un supporto per le motorizzazioni – commenta Mazzari – anche se i rinforzi a Piacenza potrebbero essere solo uno o due. Qui trent’anni fa i lavoratori erano 40”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.