Impianti ancora chiusi in Val Tidone. Le riaperture tra il 6 e il 14 giugno

Piscine ancora chiuse in Val Tidone, almeno fino alla prima settimana di giugno. La possibilità di aprire sarebbe in teoria sarebbe concessa già a partire da oggi, lunedì 25 maggio, ma i gestori delle piscine di Nibbiano di Alta Val Tidone, Pianello e Borgonovo prendono qualche giorno di tempo in più e fissano le riaperture tra il 6 e il 14 giugno. Fa eccezione Castel San Giovanni, dove al momento non è stata ancora comunicata nessuna data di apertura. In settimana è previsto un incontro tra il gestore Sport management, e l’amministrazione comunale proprietaria dell’impianto.

