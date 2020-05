Pazienti oncologici, ripresa l’attività chirurgica. “Malati mai lasciati soli”

Dopo un periodo di stop, dovuto all’emergenza Coronavirus, ha ripreso l’attività della chirurgia oncologica. “Abbiamo seguito le indicazioni imposte da regione e Ministero della salute – spiega Luigi Cavanna, primario del reparto di oncologia dell’ospedale di Piacenza. I trattamenti chemioterapici però non sono mai stati interrotti. I pazienti più urgenti, che necessitavano di essere operati tempestivamente, sono stati trasferiti in altre città, anche fuori regione”. I malati oncologici, nonostante la grave emergenza che ha investito il nostro sistema sanitario, non sono mai stati abbandonati. “Siamo rimasti in costante contatto telefonico per far sentire la nostra vicinanza e tranquillizzare i malati che si sentivano spaesati”.

