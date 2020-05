Cigalini intervistato da The Mayor: “Agazzano piccolo campus del benessere”

Il sindaco di Agazzano Mattia Cigalini è stato intervisto dal sito www.themayor.eu/it, portale europeo delle città e dei cittadini. La sua è l’unica intervista ad un sindaco piacentino presente nel portale, che si pone come collegamento tra cittadini e istituzioni locali ed europee. Compare al fianco di quella dei sindaci di grosse città come Bergamo, Barletta, Ancona. Nella lunga intervista Cigalini parla di Agazzano come di una sorta di “piccolo campus del benessere in grado di attrarre turismo medio alto” e della comunità locale come di “un esempio di spirito solidale e unitario”.

