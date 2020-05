Bancomat fatto saltare nella notte, ladri fuggono con il bottino

Banda di ladri in azione nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Villanova, dove i malviventi hanno fatto saltare con dell’esplosivo il bancomat della filiale di Credit Agricole di via Aldo Moro. Il colpo è avvenuto intorno alle 2.00, e in pochi minuti i delinquenti sono riusciti ad arraffare le banconote contenute all’interno dello sportello: ancora da quantificare il bottino. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di Ivri, seguiti dai carabinieri di Caorso, Fiorenzuola e dal Nucleo investigativo di Piacenza. I vigili del fuoco di Fiorenzuola hanno invece provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sono in corso le indagini.

