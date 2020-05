Marsaglia, oggi i test sierologici. Il Comune offre un contributo

Il comune di Corte Brugnatella ha deciso di aderire alla proposta fatta dal Centro Rocca, in associazione con il centro La Fontana, di eseguire un test sierologico per capire se si è in qualche modo venuti a contatto con il Covid-19. Il prelievo si svolgerà questa mattina, sabato 30 maggio, a partire dalle ore 8 sulla piazza davanti al municipio.

L’amministrazione ha deciso di stanziare un contributo (non ripetibile) ad ogni residente che vorrà partecipare, pari a 10 euro. Il costo complessivo per i residenti sarà quindi di euro 65.

“Abbiamo deciso di aderire, come del resto hanno già fatto altri comuni, quali Travo, Coli e Bobbio, per dare la possibilità alla nostra popolazione di eseguire questo prelievo vicino a casa, evitando così alle persone di spostarsi. Naturalmente teniamo a precisare che l’accesso è completamente volontario” ha spiegato l’assessore Anna Mozzi.

