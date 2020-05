Sottopasso ferroviario, Rfi: “Nessun ritardo nella fine dei lavori”

I lavori per la costruzione del sottopasso alla stazione dei treni di Castel San Giovanni non subiranno ritardi. Lo assicura Rfi, Rete Ferroviaria Italiane. Entro i primi 15 giorni di giugno la società predisporrà le aree entro cui far partire i lavori per la costruzione del sottopasso. Nonostante il ritardo accumulato a causa dell’emergenza sia di 4 mesi (il cantiere doveva partire il 20 febbraio), da Rfi assicurano che i lavori si concluderanno come previsto inizialmente e cioè entro la seconda metà del 2021.

