“Correggi, intervieni e aiuta”. Le parole d’ordine per sconfiggere il virus

“Ognuno protegge tutti”. E’ lo slogan lanciato da Progetto Vita e Fondazione LHS per esortare la popolazione alla responsabilità collettiva. In un video diffuso sui social network, infatti, s’invita la cittadinanza a rispettare tre parole d’ordine: “Correggi, intervieni e aiuta gli altri a comportarsi in modo sicuro. Il vaccino non c’è ancora, come convivere in sicurezza con questo virus? Lavati spesso le mani accuratamente e mantieni la giusta distanza: la responsabilità è di ognuno di noi”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà