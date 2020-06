Frontale in via Colombo: utilitaria si ribalta, conducente all’ospedale

Grave incidente nella notte di lunedi 1 giugno in via Colombo. Per cause da accertare due auto, una Mini Cooper e una Renault, sono entrate in collisione. La Capture, dopo l’impatto violentissimo, si è ribaltata lungo la carreggiata: il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero eccessivamente gravi. Illeso l’occupante della Mini. Sul posto la polizia, alcune pattuglie della municipale che hanno chiuso al traffico la strada per consentire l’intervento ai soccorritori del 118, della Croce Bianca e ai pompieri.

