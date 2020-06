Covid, ora le vittime ufficiali sono 950. Da oggi ok agli spostamenti interregionali

È salito a quota 950 il triste conteggio delle vittime da Covid-19 nella nostra provincia. Due anche ieri le vittime del virus che ha infettato anche altre quattro persone: da inizio epidemia, sul nostro territorio sono state 4.493 le persone entrate in contatto con il Coronavirus.

Numeri che comunque confermano un trend ormai consolidato per Piacenza e che caratterizzano una data molto importante di questa “fase 2”. Proprio a partire da oggi, mercoledì 3 giugno, si allentano ulteriormente le restrizioni legate alla circolazione tra regioni. Non sarà più necessario esibire alcune autocertificazione alle forze dell’ordine in caso di spostamenti.

Permangono le norme relative al distanziamento sociale, con il metro ormai canonico previsto tra un individuo e l’altro. Come noto, fino al 30 giugno a Piacenza rimarrà in vigore l’ordinanza del sindaco che vieta l’assunzione di bevande nel weekend se non al tavolino: una misura assunta nell’ottica di evitare al massimo assembramenti durante le ore della movida.