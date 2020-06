Farini, auto si ribalta sulla Provinciale: ferito il guidatore

Un piacentino di 76 anni è uscito praticamente illeso dall’incidente che lo ha visto coinvolto sulla strada Provinciale, nei pressi di Farini, all’altezza del ponte sul Rio Ribà. Per cause da chiarire, il guidatore ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. Fortunatamente l’uomo è riuscito a uscire dalla vettura, per lui solo una ferita alla mano. Sul posto i mezzi del 118 e i carabinieri.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà