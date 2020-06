Dal 15 giugno riprende l’attività di vaccinazione adulti. Prenotazioni aperte

Riprende l’attività di vaccinazione per gli adulti dell’Ausl di Piacenza. Le prestazioni saranno attive dal 15 giugno nelle sedi di Piacenza, Borgonovo e Fiorenzuola. Per accedere, è necessario prendere un appuntamento chiamando il numero 051.4206228. Le prestazioni sono state organizzate in modo da evitare una concentrazione di persone nelle sale d’attesa. Tra un appuntamento e l’altro, gli ambienti vengono sanificati, in modo da garantire la massima sicurezza per utenti e operatori. In questa fase, le vaccinazioni per viaggiatori internazionali sono ancora sospese. Per qualsiasi informazione, si può scrivere una mail a [email protected]

