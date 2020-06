La prima gita dopo il lockdown si trasforma in tragedia: piacentino muore dopo essere precipitato da un ponte

LAvevano scelto le Cinque Terre per trascorrere un weekend di mare al termine del lungo periodo di lockdown. Ma la brevissima vacanza si è trasformata in una tragedia per una coppia di piacentini. Ieri infatti un uomo di 61 anni è morto a causa di una caduta da una altezza di circa 15 metri: è accaduto ieri sera a Vernazza dopo una cena al ristorante. Il terribile volo si è registrato mentre i due si stavano incamminando verso l’auto: mentre stavano attraversando un ponticello, il 61enne sarebbe scivolato prima di precipitare nel greto del torrente Vernazzola. L’allarme è stato lanciato dalla donna, in stato di shock, ma i soccorsi sono stati vani.

