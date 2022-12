“Pensieri in quota” al Salto della Lepre sulla Levanto-Bonassola. Podcast

“Nell’epoca in cui si naviga stando seduti camminare è un atto rivoluzionario”. Parole di Paolo Rumiz nelle quali in molti si riconoscono. Come gli ascoltatori del podcast “Pensieri in quota” che hanno inoltrato questa frase.

Protagonista della 37esima puntata è una camminata alla portata di tutti dai bambini agli anziani ed è fattibile in qualunque periodo dell’anno.

E’ il percorso ciclopedonale Levanto-Bonassola-Framura con deviazione al suggestivo Salto della lepre.

Podcast di Nicoletta Marenghi. Editing e sound design Matteo Capra.