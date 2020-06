Covid, nel Piacentino nessun decesso e tre positivi asintomatici

Tre positivi asintomatici e nessun decesso: è il bilancio delle ultime 24 ore nel Piacentino dove il Coronavirus continua ad allentare la presa dopo mesi drammatici.

Il dato è stato comunicato dall’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini in diretta streaming su Facebook. Complessivamente nel nostro territorio sono state contagiate dal Covid (casi accertati da tampone) 4.506 persone. I decessi sono stati 958.

“Il trend è positivo – ha dichiarato Donini – continua la caccia al virus, oggi sono stati realizzati 5mila tamponi in Emilia Romagna e 3mila test sierologici che hanno portato il totale a 200mila. Continueremo a proteggere i nostri anziani, in particolare nelle Cra facendo test periodici agli ospiti e agli operatori. A settembre saremo in grado di fare 15mila tamponi al giorno”.

Oggi in regione i positivi al Covid in totale sono stati 20, 18 dei quali asintomatici, quattro i decessi.

Il comunicato della Regione Emilia Romagna