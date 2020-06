Moto finisce sotto un Tir sulla tangenziale a Piacenza sud, seriamente ferito il centauro

Incidente stradale verso le 13.30 a Piacenza, in prossimità del casello autostradale di Piacenza sud. Per cause da accertare una moto è andata contromano finendo la sua corsa sotto a un Tir che procedeva in senso contrario. Subito soccorso dal personale del 118 il centauro, che ha riportato serie ferite. Il traffico sulla tratta ha subito rallentamenti. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia.

