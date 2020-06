Capannone in fiamme alla logistica di Pontenure. Colonna di fumo visibile a chilometri FOTO E VIDEO

Un incendio è divampato intorno alle 13 di lunedì 15 giugno in un capannone nella zona logistica di Pontenure. La colonna di fumo nero e denso è visibile anche in lontananza, numerose le segnalazioni arrivate in redazione. Sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco e sono state allertate le ambulanze del 118. I lavoratori sono stati evacuati dagli edifici e sono scesi in strada. In base alle prime informazioni l’incendio riguarda il tetto di una struttura nuova.

