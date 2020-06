Punto di primo intervento di Castel San Giovanni, pochi pazienti nel giorno dell’apertura

Si sono presentati pochi pazienti, con conseguenti liste d’attesa ridotte a zero, al primo giorno di apertura del punto di primo intervento di Castel San Giovanni nella giornata di lunedì 15 giugno. Il punto di primo intervento, situato nei locali di via 2 Giugno, sostituisce, almeno per tutto il periodo estivo, il Pronto soccorso. E’ aperto dalle 8 alle 2, mentre per la notte occorre chiamare il 118

