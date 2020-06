Inseguimento da film nella notte, va a monte il furto di pellame

Un inseguimento che ha visto coinvolto tre pattuglie di Sicuritalia Ivri, carabinieri e guardia di finanza e che ha consentito di sventare un furto all’interno di una ditta di produzione di accessori in pelle.

E’ accaduto poco prima della mezzanotte di ieri, mercoledì 17 giugno, a Fiorenzuola. In via Martin Luther King, intorno alle 23.40, l’allarme anti-intrusione ha consentito alle guardie giurate di osservare dal sistema di videosorveglianza l’accesso all’interno della struttura. Immediatamente sono partite tre pattuglie e nel contempo si sono attivate anche le forze dell’ordine. I ladri, una volta constatato di essere stati sorpresi, si sono dai alla fuga a bordo di un furgone, ma un equipaggio dei finanzieri ha costretto i malviventi ad abbandonare il loro mezzo con a bordo la refurtiva prima di darsi alla macchia nelle campagne circostanti. Inutili i tentativi di ricerche nel buio della periferia fiorenzuolana.

