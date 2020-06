Vittime del Covid, sabato la messa celebrata dal vescovo al Daturi

Solo pochi familiari hanno potuto partecipare all’ultimo saluto ai propri cari morti a causa del Coronavirus. Per tutte le vittime, 963 nel Piacentino, sabato 20 giugno alle 10.00 verrà celebrata da monsignor Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi di Piacenza Bobbio, una messa all’arena Daturi.

L’appuntamento, voluto dal Comune di Piacenza e dalla diocesi di Piacenza Bobbio, riunirà la comunità di fedeli nel ricordo di coloro che hanno perso la vita e che, in periodo di lockdown, non hanno potuto ricevere il conforto della vicinanza dei propri affetti, nè l’accompagnamento nelle esequie o la presenza dei propri cari nel momento del commiato.

Per assistere alla celebrazione, sarà possibile entrare all’arena Daturi, a piedi, dai due ingressi di viale Risorgimento. Ai titolari di permesso auto per disabili e a tutti coloro che abbiano problemi di deambulazione sarà concesso l’accesso alla struttura, anche in auto (fino ad esaurimento dei posti disponibili), transitando da Viale Risorgimento-Via Brigata Piacenza (retro di Palazzo Farnese) o da Piazza Cittadella-Via Brigata Piacenza (lato Palazzo Farnese).

Per il corretto svolgimento di questo momento condiviso di preghiera, il Comune ringrazia la fattiva e consueta collaborazione del Gruppo Alpini – Sezione di Piacenza e invita la cittadinanza che interverrà ad attenersi all’uso dei dispositivi di sicurezza e al rispetto delle misure di distanziamento.

In caso di maltempo, la messa verrà rinviata a data da destinarsi.