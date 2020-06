Schianto sullo Stradone, l’auto vola sul marciapiede e abbatte un colonnotto

Poteva avere ben più gravi conseguenze lo schianto che si è verificato nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno sullo stradone Farnese, all’altezza dell’Urban Center. Una Toyota Aygo, ferma sulla sua destra a lato della corsia di marcia verso piazzale Libertà, è stata centrata da una Mini che procedeva nella stessa direzione. L’urto è stato talmente violento da scaraventare in avanti la piccola utilitaria di diversi metri, finendo sul marciapiede. Due i feriti (un occupante per ciascuna auto), fortunatamente non gravi.

A farne le spese anche un colonnotto in granito, tranciato alla base. Seriamente danneggiata anche la Mini, che ha terminato la sua corsa poco più avanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e il personale di Sicurezza&ambiente per la pulizia e la messa in sicurezza della zona.