Castellano dell’anno è il dottor Giuseppe Maini, vittima del Covid

Castel San Giovanni premia come Castellano dell’anno il dottor Giuseppe Maini, medico condotto deceduto a marzo a causa del Coronavirus contratto probabilmente dopo aver visitato un paziente. Sarà un riconoscimento alla memoria quello che verrà consegnato in piazza XX Settembre al termine della messa che martedì 23 giugno alle 17,30 verrà celebrata in Collegiata. “In questi mesi – dicono i familiari – in tanti lo hanno ricordato e ci sono stati vicini, segno che qualche traccia nostro padre ha lasciato in chi lo ha conosciuto. Questo premio alla sua memoria ci fa molto piacere”.

