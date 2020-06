Ciclista travolto da auto pirata. La Polizia locale cerca testimoni

Un ciclista sessantenne è stato investito da un’auto pirata nei pressi del Penny Market di Castel San Giovanni. E’ successo sabato 20 giugno. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. L’automobilista che lo ha investito, alla guida di una Opel station wagon di colore grigio, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito in direzione di Stradella. La Polizia locale inviata chiunque abbia visto qualcosa a telefonare al comando di piazza XX Settembre.

