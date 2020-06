Cade e batte la testa: ciclista in elicottero all’ospedale di Parma

Ha fatto tutto da solo, perdendo l’equilibrio e battendo violentemente il capo primo contro la recinzione e poi sull’asfalto, il ciclista rimasto ferito poco dopo mezzogiorno sulla pista ciclabile di via del Pontiere.

L’allarme è stato dato da un passante, l’uomo è stato soccorso e inizialmente le sue condizioni sembravano molto serie, tanto che i mezzi del 118 lo hanno portato alla piazzola dell’eliambulanza, dove è stato caricato per essere portato all’ospedale di Parma. E’ grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

