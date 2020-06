Schianto all’ingresso della tangenziale, auto ribaltata e un ferito grave

Versa in gravi condizioni, ma non è fortunatamente in pericolo di vita, l’uomo che oggi, martedì 23 giugno, per cause da accertare ha perso il controllo della propria auto, una Dacia Duster, lungo strada Farnesiana nei pressi dell’ingresso della tangenziale cittadina. Coinvolta anche un’altra auto: dopo lo scontro, la Duster ha terminato la propria corsa a ruote all’aria. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo e condotto d’urgenza all’ospedale cittadino. Sul posto anche la polizia stradale oltre agli uomini del 118 e della pubblica assistenza di San Giorgio. Ad occuparsi del ripristino dell’area stradale ci hanno invece pensato gli operatori di Sicurezza&Ambiente.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà