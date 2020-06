Intuizione piacentina: protettore del fegato un aiuto ai malati di tumore

La silibinina è una componente attiva usata generalmente come protettore del fegato. Health4U, start up piacentina di Michele Elefanti (dedita al commercio di prodotti innovativi soprattutto nel settore oncologico), ha immesso sul mercato Sillbrain, un prodotto a base appunto di silibinina, che si è scoperto possedere altre applicazioni. La cosa non è passata inosservata, tanto che il reparto di oncoematologia del nostro ospedale ne fa oggi uso nel trattamento delle metastasi al cervello. All’ospedale di Piacenza il primario di oncoematologia Luigi Cavanna è stato tra i primi a usare il farmaco, presente nelle terapie di altri centri di rilevanza nazionale quali le Molinette di Torino, il San Raffaele e l’Istituto Besta di Milano e il Cardarelli di Napoli.

