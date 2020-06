Vigili del fuoco, visita del comandante nazionale. “Grazie per come avete affrontato la pandemia”

Il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo, oggi, 25 giugno, ha fatto visita al Comando provinciale di Piacenza, ricevuto dal comandante Danilo Pilotti, dal prefetto di Piacenza Maurizio Falco e da tutto il personale del Comando.

Durante la visita, il capo del Corpo ha ringraziato tutti i vigili del fuoco per come hanno saputo affrontare e gestire l’emergenza di questi mesi, nonostante il territorio provinciale e il Comando stesso fossero stati gravemente colpiti.

L’ingegner Dattilo ha incontrato di persona anche i vigili che, come il comandante provinciale Pilotti, hanno dovuto affrontare il virus in prima persona.

Dopo un momento conviviale e di scambio di vedute in merito alla attuale situazione del Corpo e a eventuali esigenze tecnico/logistiche, il comandante nazionale ha lasciato Piacenza.