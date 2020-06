A Nel Mirino gli effetti del Covid sulle dipendenze patologiche

Qual è stato l’effetto del lockdown sulla salute mentale? Le dipendenze patologiche hanno risentito o beneficiato dell’isolamento sociale? E che disturbi sorgono in questa Fase due di emergenza Covid? A tutte queste domande – e non solo – darà risposta la nuova puntata di Nel Mirino, il format d’approfondimento di Telelibertà in onda stasera (26 giugno) alle ore 21 su Telelibertà. Come di consueto, la trasmissione verrà condotta dal direttore dell’emittente Nicoletta Bracchi. Gli ospiti saranno alcuni medici del dipartimento di salute mentale dell’Ausl di Piacenza, tra cui il dottor Antonio Mosti, responsabile del Sert di Piacenza, il servizio ospedaliero per le tossicodipendenze.

Le repliche di Nel Mirino sono in programma sabato 27 giugno alle ore 9 e 17.10 su Telelibertà.