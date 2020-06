Tragico schianto nella notte a Chiavenna Landi: muore un uomo di 60 anni

Nuova tragedia sulle strade piacentine: questa notte, intorno alle 3, un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito a una tremenda uscita di strada mentre si trovava alla guida di una utilitaria. E’ accaduto a Chiavenna Landi, nel comune di Cortemaggiore. L’uomo viaggiava a bordo di una Twingo; al suo fianco una donna di 40 anni trasportata all’ospedale di Piacenza in seguito alle ferite riportate. La vettura, per cause da accertare, si è schiantata contro a un piccolo ponte a servizio di una abitazione. Inutili i tentativi di rianimazione operati sul posto dagli uomini del 118 di Fiorenzuola e Piacenza. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

