Si blocca nel fare manovra, camion di traverso sulla provinciale a Caorso

Nell’intento di fare manovra un autotreno è rimasto in panne sulla provinciale 30 tra Caorso e Chiavenna Landi, occupando quasi totalmente entrambi i sensi di marcia.

Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di martedì 12 settembre. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della stazione di Carpaneto per regolare in traffico. con viabilità alternata.

