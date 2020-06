Incendio in un campo di sterpaglie, le fiamme minacciano il centro abitato

Ha suscitato grande preoccupazione l’incendio divampato in un campo poco dopo le 17.30 di oggi, lunedì 29 giugno, a Calendasco. Ad innescare il rogo pare sia stata una mietitrebbia al lavoro: fortunatamente non si sono registrati feriti. Le fiamme hanno presto lambito l’area da via Manzoni verso località Vaghinarda, minacciando il vicino centro abitato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il cui prezioso intervento su più punti ha permesso di domare l’incendio.

