Pesci morti, plastica e sporcizia: nel degrado la fontana di piazza Caduti

Dovrebbe abbellire la piazza, non fungere da discarica a cielo aperto: la fontana di Piazza Caduti a Fiorenzuola, infatti, è diventata (suo malgrado) un’oasi di degrado a ridosso del centro storico. Foglie secche in ammollo, pezzi di plastica galleggianti e addirittura pesci morti che affiorano dalle acque verdastre. Innumerevoli le segnalazioni di residenti arrabbiati: “Com’è possibile – ci scrive un lettore – che l’unica fontana fruibile della città sia ridotto in questo stato?”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà