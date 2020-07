A Pillori di Travo un nuovo ponte a prova di frana

Un nuovo ponte per mettere in sicurezza la frana di Pillori che, all’inizio dell’anno, si era mangiata un pezzo di strada che conduce alla località di Sabbadini trascinandola giù nella scarpata verso il torrente Perino. E’ infatti stato costruito un vero e proprio ponte di cemento armato che possa resistere anche a futuri movimenti franosi. L’intervento ha un costo di 90mila euro, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. L’opera è ancorata a uno strato in profondità di roccia. Tra circa un mese, dopo la stabilizzazione dei materiali, si procederà con l’asfaltatura.

