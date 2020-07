Giuliana Bensa è il nuovo direttore amministrativo dell’Ausl di Piacenza

Arriva dal policlinico Umberto I di Roma il nuovo direttore amministrativo dell’Ausl di Piacenza. Giuliana Bensa, fino a oggi in servizio nella capitale con lo stesso ruolo, subentra a Maria Gamberini.

“Un sentimento di stima per lo splendido lavoro svolto in questi anni va a Gamberini, direttore amministrativo uscente – afferma il direttore generale Luca Baldino, da poco riconfermato al vertice dell’azienda sanitaria locale -. Anche grazie al suo contributo, questa azienda ha saputo compiere passi importanti nell’opera di potenziamento dei servizi sanitari della provincia. La dottoressa, che tra l’altro ha seguito con competenza le attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza e del centro paralimpico di Villanova, continuerà a rappresentare una risorsa importante per la sanità piacentina”.

CURRICULUM – Bensa vanta una formazione post laurea specificamente rivolta al settore sanitario e ha maturato esperienze professionali presso importanti aziende pubbliche e private del settore sanitario e sociosanitario oltreché presso centri di ricerca di livello nazionale. Dopo la laurea in economia e commercio all’università di Trieste, ha conseguito tra l’altro un master alla Bocconi di Milano. È direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero universitaria policlinico Umberto I di Roma e precedentemente è stata direttore dell’area progetti sul campo del Cerismas (Centro di ricerche e studi in management sanitario) fondato dall’università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Nel contempo, dal 2014 al 2019, è stata anche Presidente del Consiglio di indirizzo dell’Azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli, nel capoluogo lombardo. Nel 2015 è stata per circa un anno direttore generale dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi (EGAS), ente pubblico del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia. Nella sua lunga esperienza in ambito sanitario, la dottoressa Bensa annovera anche un ruolo come Senior advisor e responsabile progetti di ricerca-intervento del Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) dell’Università Bocconi. Al suo attivo ci sono anche diverse esperienze internazionali, tra le quali una consulenza alla World Bank di Washington DC nel 2007 e una missione per il Ministero per gli Affari Esteri come cooperante in Siria nell’ambito del programma di assistenza tecnica al Ministero della Sanità nel 2003. È membro dell’Associazione italiana di economia sanitaria (Aies).

La dottoressa Bensa prenderà servizio a Piacenza il prossimo 27 luglio e, fino a quel momento, la dottoressa Gamberini ha dato la propria disponibilità a proseguire nell’incarico di sub-commissario amministrativo.