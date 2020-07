Fuori strada con lo scooter dopo lo scontro con un camion: 58enne ferito

Un violento incidente stradale tra un camion e uno scooter è avvenuto questa mattina, 3 luglio, a Celleri di Carpaneto, lungo la strada provinciale. Stando a quanto raccolto lo scooter stava procedendo in direzione di Carpaneto, mentre l’autoarticolato era sul punto di svoltare in una strada che conduce ad un’azienda. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del motociclo che, in seguito al violento impatto, ha attraversato tutta la carreggiata finendo in un canale. Si tratta di cinquantottenne residente a Sariano di Gropparello. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero Alta Valnure.

