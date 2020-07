A Piacenza virus sempre più debole. Ieri zero vittime e nessun contagio

Si allenta sempre di più la morsa del Coronavirus sul nostro territorio: ieri, venerdì 3 luglio, nessun decesso né nuovi contagiati a Piacenza e provincia. In questa settimana i nuovi infetti sono stati solamente tre, a fronte di una vittima (registrata martedì). Rimane dunque fermo a quota 966 il bilancio dei decessi, mentre le persone entrate in contatto con il virus dallo scoppio dell’emergenza sono 4.548. Purtroppo ieri in Emilia Romagna si sono registrati due decessi: una donna e un uomo in provincia di Reggio Emilia e Parma.

